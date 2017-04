Massacre en Syrie : « Les photos devraient ébranler chaque être humain »

(vidéo) Benjamin Netanyahou appelle la communauté internationale à agir.

Lors d’un hommage à l’ancien président Haim Herzog, Netanyahu a appelé la communauté internationale à honorer son engagement de 2013 et à concrétiser le désarmement chimique de la Syrie. « Si cela ne se fait pas, les conventions internationales n’ont pas de valeur », a déclaré le Premier ministre. « La guerre violente qui fait rage près de nos frontières depuis six ans. Cette guerre renforce plus que jamais l’impératif pour l’Etat d’Israël de se défendre. »

Selon des sources médicales, au moins 100 personnes ont été tuées et 400 blessées dans ces attaques, vraisemblablement au gaz sarin. « L’Etat d’Israël condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques dans toute situation, en particulier contre des civils et les enfants innocents », a dit Netanyahu.»