Mauvaise nouvelle : Les premières méduses sont arrivées……

Ceux qui ont profité de Chavouot pour aller se baigner ont eu la mauvaise surprise de découvrir que des méduses ont commencé à arriver sur la côte d’Israël…..Détails…….



Elles ne sont pourtant pas en avance et leur arrivée n’a rien de surprenante car les méduses apparaissent généralement en mai.

Elle devraient rester sur la côte jusqu’en août, voir septembre, il est impossible de savoir quand exactement.

Cependant, le pire est à venir. Selon le Dr Hadass Lobinbski, une chercheuse à l’Institut océanographique de Haïfa, le gros des troupes n’est pas encore arrivé dans la région.

En attendant, ce matin et hier, des méduses ont été signalées à Haïfa et au nord d’Ashkelon.