Votre médecin n’est pas francophone ? Ce service est fait pour vous ! Par Bely.

Petit rappel pour tous ceux qui vivent en Israël sans parler l’hébreu, tous patients potentiels un jour ou l’autre de médecins ou spécialistes de la santé, compétents mais non francophones. Un service a été créé tout exprès pour aider « Hommes de l’Art » et malades à communiquer !

Une nouvelle voie pour entendre la voix de la santé :fondé en 2011, « Kol Habriout – la voix de la santé » est un centre téléphonique mis en place par le Ministère de la Santé pour se faire comprendre de tous les participants ayant besoin d’entrer en relation les uns avec les autres dans le domaine médical.

Il se fait fort de répondre à 80% des 500 000 appels/an déjà traités, dans les 30 secondes, les 20% restants étant solutionnés dans les 48 heures !

Bon à savoir :

Horaires d’activité

Du dimanche au jeudi de 8:00-18:00

Le vendredi et les veilles de fêtes de 8:00-13:00.

Pour votre tranquillité d’esprit, ajoutez la Charte de Service du Ministère de la Santé…

On peut se rappeler de la teneur des dix commandements de notre lointain ancêtre Moïse, et ignorer, plus spécialisée et plus secrète, la charte éditée par Le Ministère de la Santé en huit points comme copiée-collée ci-contre.

Ainsi s’inquiéter n’est plus de saison après lecture de cette déclaration.

On ne peut que se féliciter du sérieux de ce tout petit pays …