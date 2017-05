William Attal, le député Meyer Habib et Maître Goldnadel à Paris/Jaffa au sujet du meurtre de Sara Halimi

Le frère de la victime Sarah Halimi, une femme juive âgée de 66 ans, défenestrée de son appartement situé rue Vaucouleurs dans le quartier de Belleville à Paris, a souhaité évoquer le meurtre de sa soeur dimanche auprès de i24NEWS, parce qu’ »aucun autre média français n’a couvert cet événement ».

« Jai attendu sept semaines que les médias français évoquent cet événement mais aucun d’entre eux n’en a parlé », a confié avec douleur William Attal sur le plateau de Paris/Jaffa.

Sarah Halimi, médecin et directrice de crèche, a été assassinée dans la nuit du 3 au 4 avril, battue puis défenestrée vivante de son balcon du 3e étage.

« La douleur est toujours présente, mes nuits sont hantées par les propos et les images que je crois percevoir de ce qui s’est passé lors de cette dernière nuit que ma sœur a vécue », a expliqué Attal.

« Un monstre est entré dans l’appartement de ma sœur au milieu de la nuit et s’en est suivi ce qu’aucun être humain ne peut supporter », a-t-il poursuivi.

« Jai mis plusieurs jours à me remettre du rapport de police au vu de la violence des coups », a raconté Attal ajoutant que « le rapport de police confirme que ma sœur a subi des actes de torture pendant plus d’une heure, il l’a massacrée, et les dégâts sont tels que ma décence ne me permet pas de vous donner des détails ».

Dans la nuit du 3 au 4 avril, Kada Traoré, un Musulman de 27 ans, est entré à 4h du matin chez Mme Halimi par le balcon, l’a torturée, et a clamé des sourates du Coran et crié Allah Akbar à plusieurs reprises.

L’autopsie a révélé plus d’une vingtaine de fractures sur son corps et son visage. La victime a par la suite était défenestrée alors que la police, prévenue rapidement, « se trouve dans l’immeuble mais n’intervient pas », a indiqué Attal.