Le meilleur casque des pilotes de ligne est…israélien

La société Elbit Systems Ltd a développé un nouveau casque Skylense qui permet à un pilote de visionner par tous temps le paysage devant lui. Le système est équipé de six capteurs différents, placés sous le nez de l’appareil, enregistrant les données topographiques sur plusieurs fréquences ; un ordinateur centralise ensuite les données, les transforme en images et la meilleure prise de vue est transmise dans le casque du pilote, en temps réel. Skylense réduira les retards d’atterrissage dus à la visibilité réduite.