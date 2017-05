Les meilleurs investissements immobiliers en Israël : Vous allez être surpris

Dans quelles villes obtiendrez-vous un retour d’investissement de plus de 5% par an pour l’achat d’un appartement? Quelle ville au centre d’Israël offre un rendement relativement faible, mais toujours intéressant? Et comment les bases de Tsahal au sud du pays influences la vie des villes alentours ?

Le marché de l’immobilier est suspendu aux prochaines décisions du nouveau gouvernement mais les professionnels prévoient déjà sans trop risquer de se tromper, une hausse des prix et de la demande dans certaines régions du pays. Pour que l’analyse soit la plus proche de la réalité, les spécialistes ont pris en compte les améliorations potentielles dans les transports, la planification des constructions de logements et les possibilités d’embauche en prévision pour chaque région.

NORD

Nahariya: La ville dans laquelle personne ou presque ne pense investir et pourtant. De nombreux projets de construction et une demande toujours présente. Ces cinq dernières années la construction de 1906 unités de logement a été entamée soit 115% de plus par rapport aux cinq années précédentes. 4000 autres sont proposées sur plans. Une demande sentie aussi parmi les Olim de France. Nahariya verra prochainement la construction d’un grand Mall « Arena », l’allongement de la Promenade, une passerelle pour les piétons, un stade de football et un centre culturel. Les prévisions d’embauche annoncent une augmentation de 37%. Augmentation aussi de 26% dans les prix de l’immobilier ces trois dernières années. 30% des habitants sont en location. Le retour d’investissement est l’un des plus hauts du pays: 5.2% pour un 3 pièces et 4.6% pour un 4 ou 5 pièces.

Afoula: Plus humble mais en réel éveil.

La ligne de chemin de fer prévue pour l’année prochaine offrira de nombreuses opportunités d’embauche vers le centre urbain de Haïfa (accessible en 17 minutes). Ceci, plus un potentiel de 9000 unités d’habitations pourrait faire bondir les prix de l’immobilier de 15 à 18%. La réalisation d’un Parc High-Tech sur le large emplacement de l’ancienne gare routière sera sûrement un autre facteur de croissance pour la ville. Retour d’investissement: 4.1%. Non négligeable.

CENTRE

Ra’anana: réputée pour sa qualité de vie, la ville s’est un peu endormie sur ses lauriers: très peu de débuts de constructions ces dernières années. Mais une restauration de 50% des immeubles selon les nouvelles normes de Tama 38. Les prix des logements y ont connu une augmentation de 10% et la tendance à la hausse se poursuit. Comme dans les villes « fortes » du centre du pays, le retour d’investissement est faible: 2.9%. Ceci dit, patience, la nouvelle route 531 et la ligne de chemin de fer joueront un rôle important et risquent fort d’influencer les prix à la hausse.

SUD

Beersheva : Comme toujours, Beersheva est fidèle à sa réputation avec 5% de retour sur investissement. Le développement de la ville et son énorme potentiel jouent en sa faveur. L’université Ben-Gourion joue comme un aimant sur la ville et attire des dizaines de milliers de locataires potentiels.

Yérou’ham, qui symbolise, (avec les autres villes de Dimona et Ofakim) la faillite des projets de l’état hébreu dans le sud, intéresse pourtant depuis peu les investisseurs: 50% des ventes l’année passée ont été contractés par…des investisseurs. Les experts estiment que la hausse réelle des prix de 12% est en deçà de la réalité et que le grand potentiel de la ville va rapidement faire monter les prix. Mais de quel potentiel s’agit-il ? Du projet du ministère de la Défense qui devrait construire un complexe géant de bases militaires concentrant presque toutes les casernes de formation. Mise à part la demande de logements de la part du ministère et des soldats, voici qui devrait aussi augmenter l’embauche et le revenu de la municipalité de quelque 6.5 millions de skekels par an. En outre, le prolongement de l’autoroute 6 qui sera partiellement gratuite attirera une population à la recherche de prix corrects. Déjà, la ville évolue, un hôtel a été inauguré le mois dernier et un nouveau quartier accueillera 1074 nouveaux logements dont 348 cottages.Le retour d’investissement moyen à Yérou’ham est de 5% et l’on peut y acquérir un appartement de 3 pièces pour 300 000 NIS. Des cottages de 5 pièces y sont vendus à 750 000 NIS.