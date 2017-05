Menace majeure sur le pèlerinage de la Ghriba à Djerba

En cette veille de Lag Baomer, c’est le Conseil de sécurité nationale au gouvernement israélien qui réitère, comme l’année dernière, sa mise en garde alertant ses ressortissants à ne pas se rendre en Tunisie.

Évoquant une menace majeure, le Conseil a déclaré dans un communiqué que « Les terroristes, y compris ceux qui sont alignés sur le mouvement mondial du djihad, continuent à mener des attaques contre une variété de cibles en Tunisie », enjoignant également les israéliens déjà sur place à quitter immédiatement le pays.

Cette année, les célébrations débuteront dans la soirée du 14 mai. En Tunisie, et plus précisément sur l’île de Djerba à la synagogue d’El Ghriba, les festivités de Lag Baomer attire chaque année des centaines de Juifs et de ressortissants israéliens.

Souvent citée comme la plus ancienne synagogue d’Afrique du Nord, El Ghriba, située dans le village de Hara Seghira, a été le théâtre en 2002 d’un attentat à la voiture piégée faisant au total 21 victimes. En mars 2015, une attaque terroriste de l’État islamique au musée du Bardo à Tunis a tué 23 personnes, principalement des touristes. L’État islamique avait alors affirmé vouloir commettre plus d’attaques dans le pays.