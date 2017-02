Merci l’ONU et l’UE! Des enfants récitent des poèmes antisémites à la télévision palestinienne

Un programme de télévision de l’Autorité palestinienne a montré de jeunes enfants en train de réciter des poèmes encourageant la violence à deux reprises en janvier, a rapporté l’ONG Palestinian Media Watch au cours du week-end.

L’un des poèmes a également exhorté les Palestiniens à rechercher la mort, en soulignant que si vous êtes un membre du Fatah – le parti du président non élu de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas – votre « sang est nourrit la révolution. »

Un des poèmes, récité par un garçon, a les paroles de haine suivantes:

Aujourd’hui, O notre Cisjordanie, notre Gaza, élevez votre voix

O notre terre, le temps n’est pas encore passé

Comme nous les avons chassés de Gaza et de Sderot

Comme nous les avons massacrés dans vos rues, à Beyrouth

Pour vous, Yasser Arafat, pour nous, nous mourrons

Après la nuit vient la lumière du jour…

Demain nous aurons notre vengeance, et leur chef sera transporté dans un cercueil

Nous, le Fatah, sommes une tempête, et notre sang nourrit la révolution …

Emu aux larmes, le présentateur télévisé conclut: « Bravo, Muhammad, merci, merci, merci! »…

Dans la même émission, une jeune fille et un garçon récitent un poème célébrant ensemble l’escalade de la violence des «pierres» à celle des fusils automatiques:

Nous voulons parler ouvertement, sans hésitation et sans peur

Monde, entends et vois, ma pierre est devenue un AK-47 [fusil d’assaut],

Vos paroles sont vraies, Yasser Arafat

O montagne, le vent ne vous mènera pas.

Les récitations diffusées sur «The Best Home» font partie d’une campagne d’incitation à la violence de la part de l’Autorité palestinienne qui continue en arabe, même si Abbas et d’autres responsables palestiniens s’engagent – en anglais – à combattre l’extrémisme chez eux.