Merkel à Trump: le mieux pour nous est de travailler ensemble

Angela Merkel, dans son premier commentaire après l’investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, a annoncé aujourd’hui qu’elle rechercherait le compromis en ce qui concerne notamment les relations commerciales et les dépenses militaires. « Il a clarifié ses convictions dans son discours d’investiture », a-t-elle dit. « A cet égard, je dirai deux choses: d’abord que je crois fermement que le mieux pour nous est de travailler ensemble sur la base de règles, de valeurs communes, sur une action commune dans le système économique international et dans le système du commerce international et d’apporter nos contributions aux alliances militaires. Et ensuite, que la relation transatlantique ne sera pas moins importante dans les années à venir qu’elle l’était dans les années passées. Et je travaillerai à cela. Même si nous avons des avis différents, des compromis et des solutions peuvent être mieux trouvés lorsque nous échangeons nos idées avec respect », a conclu Merkel.