Message ferme de Netanyahou à la Belgique

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a chargé le ministère des Affaires étrangères de réprimander l’ambassadeur de Belgique en Israël. Nous considérons avec gravité la rencontre du Premier ministre belge avec les dirigeants de Breaking the Silence et de B’Tselem lors de son séjour en Israël. Par ailleurs, des initiatives sont menées par le procureur de l’Etat belge pour juger des responsables israéliens, dont l’ancienne ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni et des officiers de Tsahal. Le gouvernement belge doit choisir : changer de voie ou poursuivre une ligne anti-israélienne. En outre, le Premier ministre Netanyahou a ordonné qu’une législation soit proposée pour empêcher le financement par des gouvernements étrangers des ONG qui nuisent aux soldats israéliens.