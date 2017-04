Météo : 48 heures de grosse chaleur

Les températures seront en nette hausse ce vendredi et dépasseront les normales saisonnières. Demain Shabbat, le sharav s’installera sur l’ensemble du pays. Dimanche et lundi, partiellement nuageux avec une baisse sensible des températures qui deviendront inférieures aux normales saisonnières. Il fera aujourd’hui au plus chaud de la journée 31 à Jérusalem, 29 à Tel-Aviv, 27 à Ashdod et Ashkelon, 31 à Netanya, 32 à Haïfa, 36 à Beersheva, Tibériade ainsi qu’à la Mer Morte et 37 à Eilat.