Météo : baisse des températures

Les températures redeviendront inférieures aux normales saisonnières ce dimanche. La pluie tombera sur le nord principalement et les flocons réapparaitront sur le mont Hermon. Il fera 9 à Jérusalem, 14 à Tel-Aviv et Netanya, 15 à Ashdod et Ashkelon, 12 à Haïfa, 15 ç Tibériade et Beersheva, 18 à la Mer Morte et 19 à Eilat