Météo : chaleur dans l’est du pays

Les températures seront en baisse ce jeudi même si elles resteront élevées dans l’est du pays. Le ciel sera partiellement nuageux à clair. Il fera cette après-midi 25 à Jérusalem, 22 à Tel-Aviv et Netanya, 21 à Ashdod et Ashkelon, 23 à Haïfa, 34 à Tibériade, 26 à Beersheva, 33 à la Mer Morte et 31 à Eilat.