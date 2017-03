Météo : chaud en matinée, plus frais ensuite

Les températures seront légèrement supérieures aux normales saisonnières. En fin de matinée, rafraichissement attendu sur le littoral, mais toujours chaud à l’intérieur des terres. Pluie locales dans le nord. IL fera cette après-midi 24 à Jérusalem, 23 à Tel-Aviv et Netanya, 22 à Ashdod et Ashkelon, 25 à Haïfa, 30 à Beersheva, 29 à Tibériade, 32 à la Mer Morte et à Eilat.