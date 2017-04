Météo : chute des températures

Les températures seront en baisse significative ce dimanche. Elles se situeront en dessous des normales saisonnières. Il fera au plus chaud de la journée 18 à Jérusalem et Haïfa, 21 à Tel-Aviv, 19 à Ashdod et Ashkelon, 20 à Netanya, 23 à Beersheva, 25 à Tibériade, 32 à la Mer Morte et à Eilat.