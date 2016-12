Météo du weekend

Léger réchauffement ce vendredi avec un ciel assez dégagé. Demain samedi, retour de la pluie par le nord et sur le littoral méditerranéen. Neige sur le Hermon et baisse des températures. Dimanche, pluies locales sur le nord et le centre du pays et hausse des températures. Il fera cette après-midi, 12 à Jérusalem, 16 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 15 à Haïfa et Netanya, 17 à Beersheva, 18 à Tibériade et 19 à la Mer Morte et à Eilat.