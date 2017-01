Météo du weekend

Les températures seront en légère baisse ce vendredi avec quelques pluies éparses possibles sur le nord et le centre du pays en matinée. Demain shabbat, un peu plus chaud et quelques ondées sur l’ensemble du pays accompagnées de vents parfois violents. Dimanche le thermomètre sera en baisse avec quelques précipitations. Il fera cette après-midi 13 à Jérusalem, 16 à Tel-Aviv et Netanya, 17 à Ashdod et Ashkelon et Beersheva, 14 à Haïfa, 18 à Tibériade, 20 à la Mer morte et à Eilat.