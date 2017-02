Météo du weekend

Les températures seront en légère hausse ce vendredi et le ciel dégagé. Demain shabbat, nouvelle hausse du thermomètre, les températures redeviendront de saison. Dimanche encore un peu plus chaud. Il fera ce vendredi au plus chaud de la journée 4 à Jérusalem, 15 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 14 à Netanya, 13 à Haïfa, 16 à Beersheva et Tibériade, 18 à la Mer Morte et 19 à Eilat.