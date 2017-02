Météo du weekend

Ce vendredi le temps sera clair à partiellement couvert avec des températures en dessous des moyennes de saison. Chabbat, les températures seront en hausse mais resteront inférieures aux moyennes saisonnières. Des rafales de vent souffleront en soirée. Dimanche, temps clair et températures en hausse avec toujours des rafales de vent sur les hauteurs. Il fera cette après-midi 8 à Jérusalem, 13 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 12 à Haïfa, Netanya et Beersheva, 14 à Tibériade, 15 à Eilat et 16 à la Mer Morte.