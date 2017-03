Météo du weekend

Les températures seront en baisse ce vendredi avec quelques ondées possibles dans la journée et des vents parfois violents. Demain shabbat, nouvelle baisse légère des températures. Quelques pluies localisées sur le nord du pays jusqu’en milieu d’après-midi. Dimanche, plus chaud et vent violents avec des pluies locales sur le centre et le nord du pays.