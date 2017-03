Météo du weekend

Ce vendredi les températures seront en hausse. Dans la nuit de shabbat quelques ondées sont possibles sur le nord. Demain Shabbat, un peu plus chaud mais dans l’après-midi sur le sud et l’est du pays, des pluies locales sont possibles et même parfois des orages. Dimanche, rafraichissement annonciateur de pluie pour la journée de lundi.