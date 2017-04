Météo du weekend

Baisse sensible des températures ce vendredi avec quelques ondées possibles sur le nord. Demain shabbat, les températures redeviendront de saison. Dimanche sans changement. Il fera cette après-midi 18 à Jérusalem, 21 à Tel-Aviv et Netanya, 20 à Ashdod et Ashkelon, 19 à Haïfa, 25 à Tibériade, 24 à Beersheva, 27 à la Mer Morte et 29 à Eilat.