Météo du weekend

Le ciel sera partiellement couvert ce vendredi et les températures inférieures aux normales saisonnières. Encore quelques averse dans le nord du pays. Demain shabbat, pas de changement côté température, le vent se lèvera sur les hauteurs et quelques averses sont à prévoir sur le nord. Dimanche et lundi, plus chaud et un ciel partiellement nuageux.