Météo du weekend

Baisse légère des températures ce vendredi. Demain Shabbat réchauffement qui se confirmera plus sensiblement dimanche et lundi. Il fera cette après-midi, 24 à Jérusalem, 23 à Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 22 à Ashdod et Ashkelon, 27 à Beersheva, 31 à Tibériade, 32 à la Mer Morte et 33 à Eilat.