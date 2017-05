La journée sera agréable avec de saison. Il fera cette après-midi 24 à Jérusalem, 22 à Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 23 à Ashdod et Ashkelon, 28 à Beersheva, 30 à Tibériade, 31 à la Mer Morte et 33 à Eilat. Demain shabbat, pas de changement notable. Dimanche légère hausse des températures.