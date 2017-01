Météo du weekend: éclaircies et retour de la pluie dimanche soir

Les températures seront en légère hausse ce vendredi et seront supérieures dans l’après-midi aux normales saisonnières. Demain shabbat, il y aura de belles éclaircies même s’il fera plus frais puis à partir de dimanche soir un nouvel épisode pluvieux et froid touchera le pays. Il fera cette après-midi 16 à Jérusalem, 20 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 21 à Beersheva et Tibériade, 18 à Haïfa, 17 à Netanya, 23 à la Mer Morte et à Eilat.