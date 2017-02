Les températures vont progressivement augmenter jusqu’à dimanche sur l’ensemble du pays. Elles se situeront à partir de demain shabbat au-dessus des normales saisonnières. IL fera ce vendredi au plus chaud de la journée 17 à Jérusalem, 18 à Tel-Aviv Ashdod et Ashkelon, 17 à Netanya et Haïfa, 19 à Beersheva, 20 à Tibériade,22 à La Mer Morte et 24 à Eilat.