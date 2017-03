Météo : Frais et pluvieux sur le nord

Les températures seront inférieures aux normales saisonnières, il pleuvra sur le nord du pays. Au plus chaud de la journée, il fera 15 à Jérusalem, 18 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 17 à Netanya, 16 à Haïfa, 19 à Beersheva, 21 à Tibériade, 24 à la Mer Morte et à Eilat.