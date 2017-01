Météo : Froid et pluvieux dans le nord

Les températures seront en baisse ce dimanche. Des pluies locales sont attendues sur le nord et le long du littoral méditerranéen. Il fera cette après-midi, 11 à Jérusalem, 16 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 15 à Netanya, 14 à Haïfa, 16 à Beersheva, 17 à Tibériade, 18 à la Mer Morte et 19 à Eilat.