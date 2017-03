Météo : grisaille

Des nuages d’altitude parsèmeront le ciel d’Israël ce mercredi. Les températures seront légèrement inférieures aux normales saisonnières. Quelques pluies locales sont possibles sur le sud du pays. Il fera cette après-midi 17 à Jérusalem et Haïfa, 21à Tel-Aviv, 19 à Ashdod et Ashkelon, 22 à Tibériade et Beersheva, 24 à la Mer Morte et 25 à Eilat.