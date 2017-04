Météo : hausse des températures

Les températures seront en fortes hausse ce mercredi et seront supérieures aux normales saisonnières. Dans l’après-midi, le vent se lèvera sur le littoral méditerranéen. Il fera au plus chaud de la journée 28 à Jérusalem, 24 à Tel-Aviv, 22 à Ashdod, Ashkelon Netanya et Haïfa, 29 à Beersheva, 33 à Tibériade et à la Mer Morte et 35 à Eilat.