Pas de grand changement ce mercredi. Le ciel sera clair à partiellement nuageux. Il fera 29 à Jérusalem, 26 à Tel-Aviv, 27 à Netanya et Haïfa, 25 à Ashdod et Ashkelon, 33 à Beersheva, 35 à Tibériade, 37 à la Mer Morte et 39 à Eilat.