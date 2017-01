Météo : journée maussade

La pluie sera encore présente ce mardi sur le nord du pays et le long de la côte méditerranéenne. Les températures seront plus fraiches que les moyennes saisonnières. Il fera cette après-midi 11 à Jérusalem, 16 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Beersheva, 15 à Netanya, 14 à Haïfa, 17 à Tibériade, 18 à la Mer Morte et 20 à Eilat.