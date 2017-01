Météo : la pluie se fait désirer

Le ciel sera partiellement couvert ce mercredi et les températures seront en baisse notamment sur le littoral méditerranéen. Partout ailleurs elles resteront supérieures aux moyennes saisonnières. IL fera cette après-midi 15 à Jérusalem, 18 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Netanya, 17 à Haïfa, 21 à Tibériade, 19 à Beersheva, 24 à la Mer Morte et à Eilat.