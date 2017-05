Météo : légère baisse des températures

La chaleur sera plus supportable ce mardi même si les températures resteront élevées à l’intérieur des terres. Il fera cette après-midi 28 à Jérusalem, 27 à Tel-Aviv, Haïfa et Netanya, 26 à Ashdod et Ashkelon, 32 à Beersheva, 35 à Tibériade, 37 à la Mer Morte et 39 à Eilat.