Météo: légèrement plus chaud

Les températures seront en légère hausse ce lundi, mais resteront en dessous des normales saisonnières. En soirée, des précipitations sont attendues le long du littoral méditerranéen. IL fera 11 à Jérusalem, 15 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 14 à Netanya, 13 à Haïfa, 17 à Tibériade et à la Mer Morte, 14 à Beersheva et 20 à Eilat.