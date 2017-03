Météo : nuageux et frais

Les températures seront inférieures aux normales saisonnières ce mardi et le ciel sera nuageux. Quelques pluies sont encore possibles sur le nord et le centre du pays jusqu’en milieu d’après-midi. Il fera au plus chaud de la journée 14 à Jérusalem, 19 à Tel-Aviv, 18 à Ashdod, Ashkelon et Netanya, 17 à Haïfa, 22 à Tibériade, 20 à Beersheva, 25 à la Mer Morte et 26 à Eilat.