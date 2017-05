Météo : on respire de nouveau…pour 48 heures

Baisse sensible des températures ce jeudi avant une remontée par étape du thermomètre à partir de demain. Il fera cette après-midi 26 à Jérusalem, 25 à Tel-Aviv, Netanya et Haïfa, 23 à Ashdod et Ashkelon, 30 à Beersheva, 33 à Tibériade, 36 à la Mer Morte et 39 à Eilat.