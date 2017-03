Météo : orages et plus frais

Les températures seront en baisse sur l’ensemble du pays. Des pluies locales sont à prévoir du nord au sud avec des orages qui provoqueront parfois des inondations sur le sud et l’est du pays. IL fera 18 à Jérusalem, 21 à Tel-Aviv et Netanya, 19 Ashdod et Ashkelon, 20 à Haïfa, 22 à Beersheva, 23 à Tibériade, 25 à Eilat et 26 à la Mer Morte.