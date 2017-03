Météo : partiellement nuageux

Les températures seront en légère baisse sur le littoral et dans le Néguev. Des bourrasques de vent souffleront sur le nord du pays. Il fera au plus chaud de la journée 17 à Jérusalem, 22 à Tel-Aviv et Netanya, 19 à Ashdod, Ashkelon, 18 à Haïfa, 22 à Tibériade, 26 à la Mer Morte et à Eilat.