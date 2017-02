Météo: pluie dans le sud

Le ciel sera partiellement nuageux à nuageux. Dans l’après midi, des pluies locales et parfois des orages toucheront le sud du pays. Il fera au plus chaud de la journée 15 à Jérusalem 17 à Tel-Aviv, Ashdod et Ashkelon, 16 à Netanya, Beersheva, et Haïfa, 20 à Tibériade et Eilat et 21 à la mer Morte.