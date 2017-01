Météo : pluie et neige dans le nord

Les températures seront sans changement par rapport à la veille. Des pluies locales sont attendues sur le nord du pays et le littoral méditerranéen. Il neigera sur le mont Hermon. Il fera cette après-midi 15 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Beersheva, 14 à Netanya, 13 à Haïfa, 16 à Tibériade, 17 à la Mer Morte et 19 à Eilat.