Météo : pluie et quelques flocons sur Jérusalem

La pluie sera présente sur la majeure partie du pays ce jeudi et la neige tombera en petite quantité sur les hauteurs du nord du pays et peut être dans les environs de Jérusalem. Il fera cette après-midi 4 à Jérusalem, 12 ç Tel-Aviv et Netanya, 13 à Ashdod et Ashkelon, 9 à Haïfa, 10 à Beersheva, 11 à Tibériade, 17 à la Mer Morte et à Eilat.