Météo : Pluie par intermittence

De la pluie et parfois des orages au programme de ce mercredi. Les précipitations se feront plus rares dans l’après-midi mais reprendront dans la nuit. Il fera au plus chaud de la journée 7 à Jérusalem, 13 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Beersheva, 12 à Haïfa et Netanya, 14 à Tibériade, 19 à Eilat et 20 à la Mer Morte.