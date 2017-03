Météo : Pluie par intermittence

Les températures seront en baisse sensible ce lundi. La pluie tombera par intermittence sur le nord et le centre du pays. Quelques pluies locales sur le sud du pays. Il fera cette après-midi 13 à Jérusalem, 17 à Tel-Aviv, Netanya et Jérusalem, 19 à Ashdod et Ashkelon, 18 à Beersheva, 22 à Tibériade, 25 à la Mer Morte et 26 à Eilat.