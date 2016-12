Météo : Pluie sur la moitié nord

Des précipitations et parfois des orages s’abattront sur une bonne moitié nord du pays. La neige tombera sur les hauteurs du Golan. Les températures seront en baisse. Cette après-midi, il fera 8 à Jérusalem, 14 à Tel-Aviv et Beersheva, 15 à Ashdod et Ashkelon, 13 à Netanya, 11 à Haïfa, 12 à Tibériade, 18 à la Mer Morte et 19 à Eilat.