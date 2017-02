Météo : Pluie sur une large moitié nord

La pluie sera présente depuis le Néguev jusqu’au en Galilée. La neige tombera sur le Hermon. L’épisode pluvieux se prolongera jusqu’à la fin de la semaine. Il fera cette après-midi 10 à Jérusalem, 16 à Tel-Aviv, Ashdod, Ashkelon et Tibériade, 15 à Netanya et Beersheva, 13 à Haïfa, 20 à la Mer Morte et 21 à Eilat.