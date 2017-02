Météo : pluies abondantes

L’épisode pluvieux se situe toujours au-dessus d’Israël et concernera particulièrement le nord et le centre du pays ce mardi. La neige tombera sur le mont Hermon. Les températures seront globalement inférieures aux normales saisonnières. Il fera au plus chaud de la journée 9 à Jérusalem, 15 à Tel-Aviv, Netanya et Tibériade, 14 à Ashdod, Beersheva et Ashkelon, 12 à Haïfa, 19 à la Mer Morte et à Eilat.