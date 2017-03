Météo : pluies locales

Le ciel sera couvert ce jeudi avec des pluies éparses sur l’ensemble du pays et parfois des orages. Il fera cette après-midi, 19 à Jérusalem, Ashdod, Ashkelon et Haïfa, 20 à Tel-Aviv et Tibériade, 24 à Beersheva, 26 à Eilat et 27 à la Mer Morte.