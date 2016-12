Météo : pluies résiduelles

Les précipitations seront moins importantes que les jours précédents et concerneront le nord et la plaine côtière. Les températures seront plus basses que les normales saisonnières.IL fera cette après-midi 11 à Jérusalem, 15 à Tel-Aviv, Tibériade et Beersheva, 16 à Ashdod, Ashkelon et Netanya, 13 à Haïfa et 19 à la Mer Morte et à Eilat.